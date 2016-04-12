"Народный фронт" призывает поддержать законопроект для обеспечения нужд армии, который устраняет коррупционные риски

Народные депутаты фракции "Народный фронт" настаивают на необходимости принятия в первом чтении законопроекта №4288 "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

Об этом в комментариях журналистам заявили народные депутаты фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол и Вадим Кривенко.

Как отметила Чорновол, принятие этого законопроекта необходимо для того, чтобы установить особую процедуру государственных закупок для Минобороны в проведении АТО. "Этот закон надо принимать, поскольку с 1 апреля вступил в силу закон о публичных закупках, а Минобороны ничего закупать не может. Там все заблокировано, поскольку не разъяснено отдельным законом как должно происходить закупки в особый период", — подчеркнула она. По словам Чорновол, этот законопроект устанавливает соответствующую процедуру которая, в отличие от общей процедуры, занимает 60 дней, проводится в более сжатые сроки, а именно — в течение нескольких недель.

Чорновол также отметила, что этот закон предусматривает, что система ProZorro отбирает участников переговорной процедуры, среди которых затем выбирается победитель.

"Принятие этого закона очень важно для того, чтобы оперативно реагировать на нужды фронта. Например, армии сейчас необходимо закупить летнее дизтопливо, но без этого закона и быстрой процедуры Минобороны не может этого сделать", — объяснила депутат.

В свою очередь член фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко отметил, что этот законопроект был разработан авторами системы ProZorro и устанавливает "абсолютно открытую и прозрачную система закупок для армии". "Закон исключает факты коррупции или других злоупотреблений, в ходе переговорного процесса по закупкам", — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он добавил, что депутаты "Народного фронта" подготовили поправки к этому законопроекту ко второму чтения, которые позволят обжаловать как результаты переговорной процедуры, так и технические условия закупок. "Этот закон даст возможность получить все необходимое для нашей армии с одной стороны, а с другой — полностью исключить коррупционные составляющие, которые были до этого", — резюмировал Кривенко.