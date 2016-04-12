Наша песня хороша: Гройсман снова отказывается возглавлять Кабмин, переговоры зашли в тупик

12 апреля 2016, 18:09

Лелич в соцсети написал, что Порошенко дал время до 18.00, чтобы договорится, иначе Рада пойдет на досрочные выборы.

Порошенко присутствует на переговорах по новому Кабмину.

Переговоры стратегической семерки относительно Кабинета министров Украины, который может возглавить спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, зашли в тупик.

Стоит отметить, в стратегическую семерку входят: президент Петр Порошенко, спикер парламента Владимир Гройсман, глава Администрации президента Борис Ложкин, председатель фракции БПП Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков.

Политологи и журналисты в соцсетях сообщают о том, что Гройсман снова угрожает отказаться возглавлять Кабмин. На Банковой психуют.

Как сообщает народный депутат Сергей Лещенко в Facebook: "переговоры по Кабмину Гройсмана зашли в глухой угол. Сегодня ничего не будет. Гройсман и Банковая спорят, кто назначит лояльных министров".

Президент и Гройсман не могут договориться, кто будет назначать в правительство лояльных к нему министров, пишет нардеп.

"Пошло-поехало: Минэкономики, Минфин, вице-премьерство для Ковальчука, Минэнерго... Температура повышается, переговоры зашли в тупик.

У меня есть предложение, подкупающее своей новизной. Вы помните, как месяца полтора назад нас убеждали, что лучшим премьером была бы Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko, но вот беда — за нее только две фракции БПП и "Народный фронт", а суммарно не выходит 226.

Однако за последних полтора месяца Гройсман и Банковая дотянули численность двух самых больших фракций коалиции до 226. Эврика! Если с Гройсманом не выходит, тогда давайте предложим должность премьера Яресько! Мы ведь не станем верить, что депутаты, которые начали массово входить в БПП, делали это под определенные компенсаторы от премьера Гройсмана или вице-премьера Ковальчука.

И мы ведь не думаем, что первые лица страны водили всех граждан за нос, рассказывая, что в душе готовы поддержать Яресько, но просто нет голосов.

Поэтому мой план Б — разрываем переговоры с Гройсманом, который никак не пристроит всю винницкую диаспору в Кабмине, и предлагаем двумя фракциями Яресько на пост премьер-министра. Уверен, что и "Самопоміч" поддержит ее кандидатуру, и западные партнеры Украины", — пишет нардеп.

Информацию о том, что Гройсман снова угрожает отказаться возглавлять правительство сообщает и политолог Виталий Кулик на своей странице в Facebook.

По его данным, на Банковой снова инсайд.

"Гройсман снова "хочет — не хочет", все на нервах. Разговор "семерки" происходит на повышенных тонах", — пишет эксперт.

І знову інсайд з Банкової: Гройсман знову "хоче - не хоче", всі на нервах. Розмова "сімки" відбувається на підвищених то...

Опубликовано Vitalii Kulik 12 апреля 2016 г.

В то же время журналист Милан Лелич в соцсети написал, что Порошенко дал время до 18.00, чтобы договорится, иначе Рада пойдет на досрочные выборы.

 "Бродит мутная инфа, что гарант дал время до 18.00, чтобы договориться, иначе идем на выборы. По ощущениям, уже ничего сегодня не будет, но могу ошибаться", — написал он.

Бродит мутная инфа, что гарант дал время до 18.00, чтобы договориться, иначе идем на выборы. По ощущениям, уже ничего сегодня не будет, но могу ошибаться

Опубликовано Milan Lelich 12 апреля 2016 г.

Журналист Соня Кошкина в соцсети также отмечает, Гройсман снова отказывается возглавлять правительство, На Банковой психуют.

"Наша песня хороша, начинай сначала. Гройсман вновь отказывается. На Банковой психуют и ищут альтернативу. Альтернативы нет (Климкин — это несерьезно), не ровен час, закончится тем, что Яценюк останется. Ну, или Гройсман получит все, чего желает. Так или иначе, Банковая уже продемонстрировала скверную политическую импотенцию, невозможность сполна реализовывать желаемое", — пишет Кошкина.

Ранее Гройсман заявил, что не рвется в премьер-министры украинского государства, но может взять на себя ответственность.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

Больше читайте в статье: Ночь недоверия, или Почему назначение нового премьера сопровождается скандалами

 

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