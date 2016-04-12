Терпение закончилось: у Порошенко подумывают заменить кандидата в премьеры — СМИ

Фракция "Блок Петра Порошенко" может заменить кандидата в премьер-министры.



Об этом сообщил источник в так называемой "стратегической семерке", пишет РБК-Украина.

"Переговоры длились с утра, терпение закончилось. По всей видимости, будем менять кандидата, ждите заявления Луценко", — рассказал источник.

Сегодня, 12 апреля, с утра стороны переговоров по составу нового Кабмина не могут согласовать кандидатуры министра экономики и главы Минэнерго, а также договориться о полномочиях Владимира Кистиона в качестве вице-премьера по делам АТО и оккупированным территориям, пишет издание.

Напомним, политологи и журналисты в соцсетях сообщают о том, что Гройсман снова угрожает отказаться возглавлять Кабмин.

Ранее Гройсман заявил, что не рвется в премьер-министры украинского государства, но может взять на себя ответственность.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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