Спецслужбы России пытались разместить в The New York Times фейковое интервью Порошенко

Российские спецслужбы пытались сфабриковать интервью президента Петра Порошенко для газеты "New York Times".

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

Цеголко отметил: "Российские спецслужбы продолжают гибридную войну против Украины. С помощью фальшивого письма они попытались организовать интервью американской газете New York Times от имени Президента Украины.

На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили "ответы" на вопросы.

К чести газеты, журналисты проверили достоверность записи в настоящий пресс-службе и фейковое интервью не попало на страницы. Спасибо им за это", — написал Цеголко.

Напомним, ранее российский пранкер Лексус признался, что именно он с товарищем Владимиром Кузнецовым ("Вован") подделал якобы письмо от Порошенко, отправленное Надежде Савченко.

Позже пранкеры опубликовали разговор c адвокатом украинки Марком Фейгиным о "письме Порошенко".