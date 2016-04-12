Спецслужбы России пытались разместить в The New York Times фейковое интервью Порошенко

Российские спецслужбы продолжают гибридную войну против Украины, отметил Цеголко.
Российские спецслужбы пытались сфабриковать интервью президента Петра Порошенко для газеты "New York Times".
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.
Цеголко отметил: "Российские спецслужбы продолжают гибридную войну против Украины. С помощью фальшивого письма они попытались организовать интервью американской газете New York Times от имени Президента Украины.
На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили "ответы" на вопросы.
К чести газеты, журналисты проверили достоверность записи в настоящий пресс-службе и фейковое интервью не попало на страницы. Спасибо им за это", — написал Цеголко.
Напомним, ранее российский пранкер Лексус признался, что именно он с товарищем Владимиром Кузнецовым ("Вован") подделал якобы письмо от Порошенко, отправленное Надежде Савченко.
Позже пранкеры опубликовали разговор c адвокатом украинки Марком Фейгиным о "письме Порошенко".