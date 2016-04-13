Команда Яценюка может покинуть переговоры по Кабмину и коалиции, баланс не найден — Аваков

Переговоры по коалиции между фракциями "Блока Петра Порошенко" и "Народным фронтом" снова зашли в тупик и грозят перерасти в новый кризис — теперь уже по линии создания коалиции.

Об этом сказал один членов так называемой "стратегической семерки", который участвовал в переговорном процессе ночью в Администрации Президента, глава МВД Украины Арсен Аваков, пишет ЛІГА.net.

По его словам, баланса достигнуть так и не удалось.

На сегодня планируется заседание фракции "Народного фронта", где члены команды премьера будут решать, надо ли оставаться в переговорах, и, более того — надо ли оставаться в составе правительства.

"Вероятность выхода высока. Пусть формируют все сами", — сказал министр.

Как пояснили в команде Арсения Яценюка, баланса на переговорах достичь не удалось из-за кадровых требований команды Петра Порошенко.

" С высокой вероятностью мы выйдем из состава правительства ", — заявил министр.

Ранее глава фракции БПП в парламенте Юрий Луценко заявил, что в результате ночных переговоров якобы были согласованы кандидат в премьеры и состав правительства. "В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы", — сказал Луценко.

Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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