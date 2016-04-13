Как Яценюк, Аваков и Ложкин по ночному Киеву гуляли, опубликованы фото и видео

В ночь на среду, 13 марта, премьер Арсений Яценюк вместе с членами своей команды прогулялся по правительственному кварталу Киева после затянувшихся переговоров "стратегической семерки" о новом правительстве.

Об этом журналистка Ольга Сницарчук пишет на своей странице в Facebook.

"00.20. Любите ли вы прогулки ночной весной? Вот недокоалиционная процессия шагает по Липкам. Больше десятка автомобилей с непростыми номерами медленно катятся по возлеапэшной улице. На тротуарную часть направляется с десяток переговорщиков: большая семерка (+ -) разошлась из АП. За несколько кварталов снова встретили вип-компанию. Воспользовалась случаем повыкрикивать вопросы из окна авто. Мне ответили. Ныне действующий премьер Яценюк. Охранники ехали-шли рядом — палки в колеса не вставляли, хотя вклиниться в кортеж ради фото-видео, наверное, было наглостью", — написала журналистка.

Судя по опубликованным фото и видео, компанию Яценюку составили министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Администрации президента Борис Ложкин.

Напомним, Аваков заявил, что переговоры по коалиции между фракциями "Блока Петра Порошенко" и "Народным фронтом" снова зашли в тупик и грозят перерасти в новый кризис — теперь уже по линии создания коалиции.

фото: apostrophe.com.ua, видео: Igor Kudryavtsev