У Яценюка рассказали, на какие жертвы готовы пойти ради нового Кабмина

Фракция нынешнего премьера Арсения Яценюка "Народный фронт" готова отказаться от некоторых должностей в новом Кабинете министров, на которые претендует, чтобы избежать затягивания формирования правительства.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам в среду народный депутат из фракции НФ Андрей Иванчук, пишет Украинская правда.

"Если нашим партнерам не удается договориться, что-то сбалансировать — "Народный фронт", наверное, готов и отказаться от каких-то своих должностей для того, чтобы этот процесс завершился", — отметил он.

"Если это нужно нашим партнерам, то я не вижу другого выхода, это не может продолжаться вечно. Для меня это странно, когда кандидатура премьер-министра за двое суток меняется несколько раз. Вы можете себе представить, что происходит с простыми членами правительства ", — отметил нардеп.

Иванчук, к сожалению, не смог назвать, от каких должностей готов отказаться "Народный фронт".

"Я говорю вам гипотетически. Надо искать какой-то выход, если надо за наш счет — мы даже готовы к таким жертвам", — пояснил Иванчук.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что команда Яценюка может покинуть переговоры по Кабмину и коалиции, баланс не найден.

Ранее глава фракции БПП в парламенте Юрий Луценко заявил, что в результате ночных переговоров якобы были согласованы кандидат в премьеры и состав правительства. "В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы", — сказал Луценко.

Как известно, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера.

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