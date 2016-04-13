СМИ назвали согласованный состав нового Кабмина

В согласованном участниками консультаций составе будущего Кабмина представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив займет должность первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли.

Об этом со ссылкой на источник во фракции "Блока Петра Порошенко" сообщает "Интерфакс-Украина".

Вице-премьером по социальным вопросам станет Павел Розенко, вице-премьером по евроинтеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьером по АТО и оккупированным территориям — Владимир Кистион, вице-премьером по реформам — Дмитрий Шимкив.

Также, согласно списку, действующий вице-премьер — министр культуры Вячеслав Кириленко останется только вице-премьером по гуманитарным вопросам, а пост главы Минкульта займет Евгений Нищук.

Также, по информации источника БПП, замами Кубива станут действующие замы главы МЭРТ Юлия Ковалив и Максим Нефедов.

Министерство финансов возглавит замглавы Администрации президента, представитель президента в Кабмине Александр Данилюк, его замом станет действующий замглавы Минфина Оксана Маркарова.

Минсоцполитики возглавит заместитель винницкого городского головы Андрей Рева,

Министерство экологии и природных ресурсов — нардеп из фракции "Народный фронт" Остап Семерак,

Министерство образования и науки — нардеп из фракции "Народный фронт", председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич.

Министерство аграрной политики и продовольствия — нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Тарас Кутовой.

Министром инфраструктуры станет действующий зам главы ведомства Владимир Омелян.

Под руководством действующего вице-премьера — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко останется только Минрегион.

Министром Кабинета министров станет действующий руководитель аппарата председателя Верховной Рады Александр Саенко.

"На Минэнерго, Минздрав согласования продолжаются, но условия Гройсмана, чтобы там были незапятнанные люди", — сказал собеседник агентства.

Из действующих министров изменения в Кабмине не коснутся следующих персон: на своих постах останутся главы МВД Арсен Аваков, Минюста — Павел Петренко, Министерства обороны — Степан Полторак, МИД Павел Климкин, Министерства информационной политики — Юрий Стець и Министерства молодежи и спорта Юрий Жданов.

Напомним, что Гройсман пообещал украинцам Кабмин без коррупции.