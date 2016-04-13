Суд разрешил арестовать Аксенова за незаконное завладение "Артеком"

Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по факту завладения путем злоупотребления служебным положением должностными лицами незаконно созданного органа — "Совета министров Республики Крым" и передачи в собственность Российской Федерации имущества, которое принадлежит Государственному предприятию Украины "Международный детский центр "Артек".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной республики Крым.

Отмечается, что с учетом собранных по делу доказательств так называемому "председателю" незаконно созданного органа Совета министров Республики Крым Сергею Аксенову, который, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение законодательства Украины, незаконно завладел имуществом вышеуказанного Государственного предприятия Украины в пользу третьих лиц — Государства Российская Федерация, прокуратурой автономии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Вместе с тем по результатам принципиальной позиции правоохранительных органов АР Крым определением Печерского суда г. Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого по вышеуказанному уголовному производству Аксенова с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, определением Оболонского районного суда г. Киева наложен арест на имущество ГПУ "Международный детский центр "Артек", которое является объектом уголовно противоправных действий и вещественным доказательством по уголовному производству, на общую сумму 242 228,7 тыс. грн.

Правоохранительными органами АР Крым и в дальнейшем будут предприниматься все возможные меры для того, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение на временно оккупированной территории Украины, был привлечен к ответственности, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Аксенов заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович якобы 27 февраля 2014 года подписал указ о его назначении главой АР Крым.