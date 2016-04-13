Прокурорша "Няш-Мяш" приостановила деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму

Незаконная "прокурорша" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская, известная по кличке "Няш-Мяш", вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения, сообщает ТАСС.

"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымско-татарского народа" в целях недопущения нарушения федерального законодательства", — рассказала Поклонская.

Отмечается, что решение о приостановке деятельности Меджлиса будет действовать до вынесения решения "Верховного суда" Крыма по иску Поклонской. Ранее она потребовала признать Меджлис экстремистской организацией, сейчас иск находится в стадии рассмотрения.

Напомним, ранее Поклонская подписала заявление в Верховный суд республики о запрете деятельности общественной организации (Меджлиса) крымско-татарского народа на основании статьи 9 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".