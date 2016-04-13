В СБУ опровергли заявление боевиков ДНР: заложник-украинец не работает в спецслужбе

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что взятый в заложники боевиками ДНР украинец Юрий Супрун не является сотрудником спецслужбы, но когда-то им был.

Об этом он сообщил, комментируя противоположное заявление террористов, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что наш соотечественник является представителем миссии Организации Объединенных Наций.

"…его задержание боевиками — это позорное проявление нарушения международных соглашений, поскольку на этого человека распространяются все нормы иммунитета ООН", — отметил Ткачук.

Также руководитель аппарата главы СБУ подчеркнул, что Супрун находился с официальной миссией на оккупированной территории востока украинского государства и имел при себе все необходимые документы.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудника ООН боевики ДНР взяли в заложники на территории временно захваченного Донецка, по данным Организации, с ним "хорошо обращаются".