Подробности штурма базы расформированной роты "Торнадо": конфликт исчерпан

Народный депутат Андрей Билецкий после переговоров с бойцами расформированного батальона "Торнадо" заявил, что инцидент исчерпан и никакой стрельбы и штурма около общежития в Боярке, где живут "торнадовцы", не было.

Билецкий также отметил, что имела место паника, поскольку "торнадовцы" только вернулись с АТО, сообщает Hromadske.tv.

Депутат Игорь Мосийчук, который также прибыл на место для переговоров с бойцами, заверил, что никаких следов от выстрелов не обнаружено. Он уточнил, что в помещении, где забаррикадировались бойцы, было только табельное оружие, которое уже сдали в "оружейку".

Мосийчук со слов главы Национальной полиции Киевской области Вадима Трояна, который был на переговорах, передал, что никаких претензий к бойцам, которые находятся в здании, со стороны правоохранителей нет.

"Все недоразумение улажено на эту минуту. На этом, считаем, инцидент исчерпан", — сказал Мосийчук, отметив, что пока не может говорить о том, что за стрельбу слышали местные жители.

Білецький і Мосійчук про ситуацію з бійцями Торнадо: Жодного штурму, стрілянини не було, ситуація абсолютно спокійнаhttps://t.co/yGqIcwSPrH — Hromadske.TV (@HromadskeTV) 13 квітня 2016 р.

Депутаты также подытожили, что в Боярке между "Торнадо" и военной прокуратурой не было масштабного конфликта.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Боярке произошла стрельба возле расформированной роты МВД "Торнадо" между бойцами спецроты и представителями военной прокуратуры.