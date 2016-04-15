Истерия в ДНР: бригады "Правого сектора" готовят наступление на Донецк и Горловку

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" в очередной раз набирает обороты истерия по поводу "Правого сектора".

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, даже во внутренних сводках штабов сразу нескольких бригад "1-го АК" появились сообщения о мифических "бригадах ПС", готовящихся к наступлению при поддержке ВСУ. Т.н. "военная разведка ДНР" рапортует о появлении подразделений "Правого сектора" сразу на множестве участков — под Мариуполем, Горловкой, западнее Донецка и др.

Исходя из сводок ДНР, общее количество бойцов "Правого сектора" уже как минимум превышает армейский корпус, что ярко характеризует профессиональный уровень так называемой "военной разведки" боевиков, заметил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделю назад боевики начали пугать жителей Донбасса штурмовиками "Правого сектора" и нацистами-горняками.