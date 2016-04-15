Правозащитники обвинили Россию: начала новую волну репрессий против крымских татар

В аннексированном украинском Крыму Российская Федерация начала новую волну репрессий против крымскотатарского народа.

Об этом сообщили в международной правозащитной организации Amnesty International, комментируя решение о приостановлении деятельности Меджлиса, говорится на ее сайте.

В ведомстве уточнили, что после захвата полуострова РФ там резко увеличились наступления на свободу собраний, ассоциаций и выражения взглядов.

"Любой, связанный с Меджлисом, теперь, в результате этого запрета,… может стать жертвой серьезных обвинений в экстремизме", — отметил замдиректора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Также в организации подчеркнули, что "власти" Крыма все больше и больше преследует тех, кто выступает против его аннексии или подозревался в проукраинской позиции. "Большинство активных критиков оставили полуостров", — добавили правозащитники.

Напомним, ранее нардеп, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что на территории Крыма крымские татары фактически живут в катастрофической ситуации. Ознакомиться с его мнением можно здесь.