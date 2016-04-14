Главарь ДНР считает, что "республика" прошла точку невозврата

На сегодняшний день так называемая "Донецкая народная республика" (ДНР) прошла точку невозврата.

Об этом заявил главарь боевиков Александр Захарченко, пишет Сегодня.

По мнению "главы", квази-республика достигла того уровня, когда ее уже нельзя "отменить". Вместе с тем, признал Захарченко, сейчас ДНР находится в условиях частичной изоляции.

"При этом многие страны, которые не могут публично признать нашу "республику", находят способы взаимодействия с нами в экономических вопросах без последствий для себя. И такое сотрудничество требует творческого подхода. И готовность к такому подходу проявляем как мы, так и наши партнеры. Сейчас на повестке дня — торговые вопросы и вопросы производственной кооперации. Прежде всего с Россией, но и с другими странами", — пояснил Захарченко.

Он также добавил, что к лету "паспортами ДНР будут обеспечены все остронуждающиеся. Пока же выдано всего несколько сот таких "документов".

Напомним, 16 марта главари ДНР начали выдавать собственные паспорта. Первым удостоверением личности самопровозглашенной псевдореспублики обзавелся Захарченко.

Между тем, Россия отказалась признавать выданные ДНР паспорта.