Кольченко призвал украинцев бороться за Украину "без пана і холопа"

Сегодня, 14 апреля, в Минюсте России сообщили, что решение о передаче Украине осужденных в РФ украинцев Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко и Юрия Солошенко будут принимать суды тех регионов, где они содержатся в заключении, но после того, как украинский суд подтвердит свое согласие.

Между тем, незаконно осужденный в России Александр Кольченко обратился к украинцам, поддержку которых он чувствует, не сдаваться и продолжать борьбу за свободную Украину, пишет ТСН.

"Мне приходит много писем, открыток из Украины. В Ростове регулярно приходили консулы. Правда не очень пускали их, приговор был 25 августа, например, а консул смог прийти где-то спустя 3 месяца. Я хотел бы сказать украинцам, чтобы они не сдавались, продолжали борьбу за свободную Украину "без пана і холопа". Ну и все (смеется). Хотел бы, чтобы этот конфликт на Донбассе наконец закончился", — заявил Кольченко.

Кольченко также рассказал о жизни в тюрьме и своих отношениях с сокамерниками.

По его словам, сокамерники судят о событиях в Украине, исходя из телевизионных новостей российских каналов.

"По поводу дела шутят. Говорят — почему не Кремль?", — отметил он.

Кольченко не жалуется на питание в колонии.

"Утром после подъема иду на завтрак в столовую. С питанием нормально все. Гречка или перловка, чай, хлеб белый или серый. На завтрак нет ни мяса, ни рыбы. На обед суп, на второе – картошка с рыбой или каша с мясом. Суп или гороховый, или борщ…разный бывает. Правда в моем представлении он должен быть, чтобы ложка стояла. На ужин какая-нибудь каша с мясом, ну, или картошка с рыбой. Порции хватает, чтобы наесться, но я еще и в отряде ем передачи. Местные товарищи передают — челябинские анархисты. Я на повышенную форму питания по росту не оформлялся еще", — заявил украинец, добавив, что после завтрака успевает поспать почти до обеда. Далее он принимается за чтение. "Потом обед, после обеда снова сплю, потом читаю. Бывает хожу в гости в другие отряды. Познакомился с ребятами из других отрядов. Сейчас читаю Альбера Камю "Чума". Никак не могу осилить", — отметил он.

Он также рассказал, что никакой профилактической воспитательной работы с ним не проводятся, а администрация колонии относится, как и ко всем: "Бывает вызывают на беседу. Вчера разговаривали, предлагали на работу устроиться. Я отказался. За бесплатно не хочется работать. Я с ребятами тут общаюсь, знаю, примерно, как тут платят. Тут есть пилорама, столярная, гараж, изготовление пластмассовых изделий, много всего", — говорит Кольченко.

Также стоит отметить, что сегодня, 14 апреля, в Минюсте России сообщили, что решение о передаче Украине осужденных в РФ украинцев Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко и Юрия Солошенко будут принимать суды тех регионов, где они содержатся в заключении, но после того, как украинский суд подтвердит свое согласие.

"При поступлении из государства исполнения приговора (Украины — ред.) согласий и других необходимых документов на передачу осужденных, в том числе судебных решений о признании и исполнении приговоров российских судов, Минюст России направит их во ФСИН для внесения представлений в суды по месту отбывания наказания осужденными", — говорят в российском министерстве.

В соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц, собранные на Сенцова, Афанасьева, Кольченко и Солошенко документы ФСИН направит в Минюст РФ для передачи Минюсту Украины. После этого украинский суд должен будет преобразовать приговоры российских судов в свои решения, заменяя назначенное в РФ наказание наказанием, предусмотренным законами Украины за совершение такого же преступления.

Все эти документы направляются через Минюст и ФСИН России в суды по месту отбывания наказания осужденных для окончательного решения вопроса об их выдаче Украине.

Все процедуры могут занять более полугода, а непосредственно процесс выдачи осужденных состоится, возможно, осенью этого года.

Как известно, Сенцов отбывает наказание в одной из исправительных колоний Якутии, Кольченко — Челябинской области, Афанасьев — Сыктывкара, а Солошенко — Нижнего Новгорода.

Напомним, Минюст Украины начал переговоры о возвращении в Украину четырех украинских политзаключенных из РФ — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

Видео: ТСН