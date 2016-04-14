"Народный фронт" будет настаивать на продолжении реформ правительства Яценюка

Целенаправленная кампания по дискредитации коалиционного правительства во главе с Арсением Яценюком, которая началась прошлой осенью, закончилась его отставкой.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы хорошо понимаем, кто и для чего все это начал. Но всех нас рассудит время. Арсений Яценюк принял государственное решение. В этом кризисе нужно было поставить точку. Уверены, что справедливую оценку работе правительства Арсения Яценюка украинские граждане дадут впоследствии", — подчеркнул Бурбак.

"Надеемся, что следующее правительство воспользуется наработками правительства Яценюка и не потеряет темп реформ. Декларируем партнерские намерения и всестороннюю поддержку новому правительству, но в каждом решении коалиции и Кабмина будем отстаивать продолжение реформ", — подчеркнул председатель фракции.

Среди них Бурбак назвал, в частности, политику уменьшения ресурсной зависимости от России, энергонезависимость, обороноспособность, торговую и политическую интеграцию с ЕС и США, движение в НАТО, уменьшение государственного долга и стабильную бюджетную политику, повышение социальных стандартов, реформу системы управления государственными компаниями, упрощение системы административных услуг, инфраструктурных проектов, реформа правоохранительных органов, включая судами, защита информационного и культурного пространства Украины.

Бурбак подчеркнул, что президент и его команда — "Блок Петра Порошенко" — приняли ответственность в свои руки.

"Президент и его команда — "Блок Петра Порошенко" — получили основные управленческие рычаги в государстве. Они приняли ответственность в свои руки. Это почетная и ответственная миссия. Со своей стороны, как вторая по численности фракция в парламенте и участник коалиции, обещаем украинскому обществу стоять на страже национальных интересов. "Народный фронт" последовательно придерживаться государственнической линии ", — заявил Бурбак.