Евродепутаты требуют от Путина немедленно освободить Савченко

Депутаты Европейского парламента направили письмо президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно освободить украинскую летчику Надежду Савченко, которую незаконно российский суд приговорил к 22 годам лишения свободы.

Соответствующее письмо, инициированное вице-президентом группы либералов и демократов Пятрасом Ауштрявичюсом (Литва), подписали 46 депутатов Европарламента, сообщает УНИАН.

Европарламентарии также возложили на Путина личную ответственность за ее состояние здоровья.

"Мы отмечаем, что это Вы, кто будет лично и непосредственно ответственным за предотвращение трагического исхода, прежде чем будет слишком поздно. Мы призываем вас продемонстрировать должное уважение к своим собственным обязательствам и немедленно и безоговорочно освободить Савченко, а также Олега Сенцова, Александра Кольченко и других граждан Украины, которые незаконно находятся в плену в России", — говорится в письме.

Евродепутаты также отметили, что очень обеспокоены крайне неустойчивым состоянием здоровья Савченко, особенно в условиях, когда она решила возобновить сухую голодовку, и требуем ее немедленного освобождения.

"Мы подчеркиваем нашу решительность продолжать привлекать внимание общественности к делу и обращаем ваше внимание на большой интерес, который проявляет общество в ЕС и за его пределами к делу Савченко, а также имиджу российского правительства за рубежом, вред которому наносит несправедливый и незаконный процесс", — говорится в письме.

При этом подписанты подчеркнули, что освобождение граждан Украины является одним из необходимых шагов на пути к возможной нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией.

Кроме того, политики выразили решительный протест по поводу судебного рассмотрения дела Савченко.

"Мы хотим донести до вас, что мы никогда не признаем приговор Савченко, который является незаконным и сфабрикованным. Мы решительно критикуем политически оркестрированное позорное решение российского суда и призываем РФ прекратить нарушение международного гуманитарного права, в частности, третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными", — отметили депутаты ЕП.

Также они напомнили, что Россия в рамках Минских договоренностей согласилась на обмен всех заложников и незаконно задерживаемых лиц по принципу "всех на всех" и призвали к его полному выполнению.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.