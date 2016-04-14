Гройсман — депутатам: кричите, я вам покажу, что такое управление государством

Новоназначенный премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения вопроса об отзыве его с должности спикера Верховной Рады и назначении премьер-министром заявил, что покажет, "что такое управление государством".

Во время его выступления депутаты из зала выкрикивали о нарушении регламента и звучало: "Позор". Гройсман при этом отметил: "Можно кричать, можно визжать, можно делать все, что угодно, но это не повод кричать тогда, когда страна требует очень четких и взвешенных решений", , пишет УНИАН.

По его словам, "все эти разговоры" в сессионном зале отойдут в историю.

Гройсман подчеркнул, что за 24 года независимости многие из тех, кто в политике, не смогли сделать Украину успешной. "Позор всем тем, кто не смог за 24 года дать людям жить по-человечески. А то, что вы здесь болтаете — это позор", — отметил он. А потом эмоционально добавил: "Я вам покажу, что такое управление государством".

Ранее, 14 апреля, Верховная Рада на пленарном заседании назначила уже бывшего ее спикера Владимира Гройсмана новым главой Кабинета министров.