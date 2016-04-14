Замгенсека НАТО раскрыл, как Россия помогает боевикам Донбасса

Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Россия продолжает активно помогать орудующим на востоке Украины боевикам, в частности, поставляя им военную технику.

Об этом он сообщил в рамках Киевского форума безопасности, пишет Укринформ.

В то же время политик подчеркнул, что Альянс никогда не примет российскую военную оккупацию украинского Крыма.

"Россия продолжает оказывать активную поддержку незаконным формированиям…, обеспечивая подготовку и финансирование при непосредственном участии российских войск и командования", — отметил Вершбоу.

По его словам, "представление этих войск добровольцами и сокрытие информации о человеческих потерях среди военных не может восприниматься серьезно". "Это смешно", — подчеркнул замгенсека.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что на захваченной боевиками части Донбасса под руководством кадровых военнослужащих России создана 40-тысячная "армия" террористов.