В штабе АТО рассказали, как силовики отгоняли боевиков от позиций под Авдеевкой

В четверг, 14 апреля, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 боевики 50 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы семь раз ответным огнем отгоняли боевиков от своих опорных пунктов (почти все инциденты произошли в промзоне Авдеевки).

"С ночи враг атаковал Авдеевку из стрелкового оружия и гранатометов, с 6 утра начал вести огонь из минометов по Зайцево и по позициям в первом населенном пункте, а также шахте Бутовка", — отметили военнослужащие.

Позже он применил минометы против защитников Опытного. "Обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись позиции в районе Марьинки и Луганского, в сторону Новотроицкого боевики направили зенитные установки ЗУ-23-2", — добавили в штабе.

По его данным, преступники осуществляют как прицельные обстрелы, так и продолжают "практику беспокоящего огня". "Обстановка продолжает оставаться сложной с возможным дальнейшим обострением", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.