Боевики действуют на нервы силам АТО — учатся форсировать Северский Донец

Подразделения 1-го и 2-го "армейских корпусов" боевиков на Донбассе проводят учения, пытаясь привлечь внимание сил АТО.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, с 14 апреля в районе учебного центра боевиков "Лутугинские лагеря" началась серия батальонных тактических учений (БТУ) с боевой стрельбой подразделений "2-го АК ЛНР". В ходе учений отрабатываются в основном наступательные действия, в том числе с "преодолением водной преграды".

Для освещения данных БТУ привлекаются подконтрольные боевикам СМИ. По данным "Информсопротивления", отработкой "наступления с преодолением водной преграды" занимаются всего два батальона, и данные действия проводятся с целью "привлечь внимание" украинского командования к участку фронта, где линия разграничения проходит по руслу реки Северский Донец. Остальные подразделения данные действия в ходе учений не отрабатывают.

А ранее на полигоне боевиков под Торезом подразделения двух отдельных мотострелковых бригад "1-го АК ДНР" также провели ряд комплексных БТУ, и также наступательной тематики. В ходе подобных мероприятий по боевой подготовке штабы 1-го и 2-го АК форсируют наращивание уровня боеспособности ряда подразделений батальонного уровня из состава подчинённых войск.

Однако, учитывая тот факт, что к учениям в ДНР привлекались лишь 4 усиленных батальона (БТГр), можно сделать вывод, что речь идет о подготовке наступательных действий ограниченного масштаба, не более тактического уровня, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, месяцем ранее террористы начали переоборудовать полигоны для учений в 15 км от линии соприкосновения и проводили учения с боевой стрельбой.