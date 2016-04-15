Украинские воины полностью взяли под контроль Широкино — Жебривский

Украинские военные полностью взяли под контроль Широкино, что под Мариуполем.

Об этом написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Хорошая новость! Украинские военные сегодня полностью контролируют Широкино. Такую новость ребята сообщили вчера, когда вечером наведался к месту их расположения. Готовность дать отпор российским диверсионно-разведывательным группам на высоком уровне", — написал он.

Жебривский напомнил, что еще месяц назад силы АТО держали под контролем только половину поселка.

Напомним, в феврале пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер сообщал, что боевики полностью покинули Широкино. По его словам, ходя, они заминировали практически каждый дом, поставили десятки растяжек и мин.