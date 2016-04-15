Украинские воины полностью взяли под контроль Широкино — Жебривский

Жебривский напомнил, что еще месяц назад силы АТО держали под контролем только половину поселка.
Украинские военные полностью взяли под контроль Широкино, что под Мариуполем.
Об этом написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Хорошая новость! Украинские военные сегодня полностью контролируют Широкино. Такую новость ребята сообщили вчера, когда вечером наведался к месту их расположения. Готовность дать отпор российским диверсионно-разведывательным группам на высоком уровне", — написал он.
Жебривский напомнил, что еще месяц назад силы АТО держали под контролем только половину поселка.
Напомним, в феврале пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер сообщал, что боевики полностью покинули Широкино. По его словам, ходя, они заминировали практически каждый дом, поставили десятки растяжек и мин.