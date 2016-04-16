Под Донецком силы АТО ранили и уничтожили 13 оккупантов

Боевики ДНР и российские военные, воющие на их стороне, продолжают нести потери, пытаясь отбить промзону Авдеевки и Зайцево, контролируемые силами АТО.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке выяснили, что в течение суток потери противника в районе Донецка, Авдеевки и Зайцево составляют четыре погибших и девять раненых российских военнослужащих из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) из состав "1-го армейского корпуса" АК ВС РФ.

Напомним, в районе промзоны Авдеевки несколько пехотных групп боевиков пытались, используя "зелёнку", сблизиться с позициями сил АТО под прикрытием интенсивного огня из крупнокалиберных пулемётов, и обстрелять их с ближней дистанции. Все группы противника были вовремя обнаружены и под прицельным огнём боевого охранения отброшены на исходный рубеж.