Боевики нагло нарушают "тишину", побили 8-месячный рекорд: карта зоны АТО

Количество обстрелов боевиками украинских военных на Донбассе впервые с 27 августа 2015 года, то есть почти за 8 месяцев, превысило отметку "100".

Об этом заявил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, согласно статистике, самый продолжительный обстрел происходил в течение 2 часов.

На Луганском направлении противник нагло нарушил режим тишины в районе Станицы Луганской. При этом дважды применялся вражеский миномет. Напоминаем, что из-за неспокойной обстановки пешеходный КПВВ "Станица Луганская" не работает.

Кроме этого, боевики обстреляли украинские войска в Крымском и Золотом. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов. Кроме этого, в с. Троицкое гражданская женщина подорвалась на растяжке. Она госпитализирована.

На Донецком направлении около половины всех обстрелов приходится на Авдеевку, где оккупанты ведут огонь круглосуточно, не оставляя надежды продвинуться на запад.

Также неспокойно на Светлодарской дуге, в окрестностях Горловки (по всему фронту, но прежде всего, в Зайцево), а также на позиции "Шахта "Путиловская" (также известна, как Шахта "Бутовка-Донецкая"). Всего за сутки на Донецком направлении произошло 74 обстрела (из них 17 — из тяжелого вооружения).

На Мариупольском направлении противник атаковал наши позиции между Новотроицким и Докучаевском. Нападение осуществлялось при мощной огневой поддержке — 120-мм миномета и БМП. Благодаря четкой координации действий двух соседних опорных пунктов сил АТО, украинские войска отразили атаку без потерь. Зато группа боевиков потеряла управление и в панике отступила.

Кроме этого, силы АТО подбили вражескую БМП-1. На трех бойцов (расчет гранатомета СПГ-9), которые отличились этим метким выстрелом, уже готовят представление на награждение.

Также в Марьинке НВФ провели мощную серию обстрелов (в частности, снайперских), которая продолжалась более 10 часов (практически все светлое время суток). Кроме этого, враг применил минометы вблизи Березовой и 122-мм артиллерию — вблизи Богдановки. Всего за прошедшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 вражеских обстрела.

Лысенко также уточнил, что за сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 3 — получили ранения.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше предыдущих дней.