Суд арестовал еще один счет Азарова

Государственной службой финансового мониторинга Украины обнаружен еще один счет, открытый бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым в "Ощадбанке".

Об этом идет речь в сообщении управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что на указанном счете подозреваемым Азаровым аккумулированы денежные средства в сумме 2,3 млн грн.

"С целью обеспечения возможной конфискации принадлежащего подозреваемому имущества, по ходатайству Генеральной прокуратуры 24.02.2016 следственным судьей Печерского районного суда наложен арест на указанные денежные средства с запретом осуществления расходных операций", — рассказали в прокуратуре.

Апелляционный суд Киева 12 апреля согласился с доводами прокурора и подтвердил, что накопленные на банковском счете средства являются предметом, на который могут накладываться ограничения в понимании ст. 170 УПК Украины, признав арест этих средств законным.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд признал законным арест пенсионного счета Азарова.