Глава британского МИДа назвал главную задачу украинской власти

Одной из ключевых задач украинских властей является полное искоренение коррупции.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд, сообщает канал "112. Украина".

"Я надеюсь, что новое правительство срочно сосредоточится на проведении cудебной реформы, росте экономики Украины и поддержке Национального антикоррупционного бюро, созданного при поддержке Великобритании", — отметил он.

Также министр поздравил нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с назначением на должность и сказал: "Жизненно важно, чтобы новое украинское правительство усилило прогресс, которого удалось добиться предыдущему составу, продолжило имплементацию реформ и искоренение коррупции".

Напомним, ранее бывший посол США в Украине, научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер заявил, что Запад может отвернуться от Украины, если в стране не будут проводиться реформы.

Фото: vestikavkaza.