В ДНР отказались от идеи "Новороссии" и готовы остаться в составе Украины

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" отказались от идеи "Новороссии" и считают, что будет выгодно остаться в составе Украины.

Об этом заявила "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, пишет издание Новости Донбасса.

По ее словам, группировки ДНР и ЛНР сотрудничают между собой, "но вопрос объединения на данный момент является не первоочередным".



"Луганская народная республика является независимым государством, и строить наши взаимоотношения мы можем только на договорной основе. Пока мы приводим наши законодательные базы в соответствии друг с другом. Но мы надеемся на большее, то есть если это будет федерация, то с гораздо большим перечнем субъектов. Идея "Новороссии" хорошая, но…", — сказала она.



Никанорова добавила, что "если Киев выполнит свои обязательства, в чем я сильно сомневаюсь, то это будет совершенно другая Украина… Если все наши условия будут выполнены, жителям ДНР будет выгодно остаться в составе Украины, и проблем с военнослужащими не возникнет. Возможно, часть из них вернется к своим довоенным профессиям, а часть вольется в народную милицию. Так же должны быть созданы программы по их адаптации к мирной жизни".

Ранее в России объяснили, почему термин "Новороссия" исчез с путинских телеканалов.