11-й полк "армии ДНР" потерял 100 "штыков", пришлось убрать с передовой

После тяжелых потерь, понесенным 11-м отдельным мотострелковым полком "армии ДНР" в боях за промзону Авдеевки, основную часть его подразделений пришлось убрать с передовой для восстановления боеспособности, ведь общие потери полка с начала марта составляют более 100 военнослужащих.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, 17 апреля погиб один и получили ранения трое военнослужащих 11-го полка (Макеевка), действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп, а в результате подрыва боекомплекта в районе Первомайского погибли шесть военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) "армии ЛНР".

Напомним, несколькими днями ранее у Попасной на Луганщине силовики накрыли минометчиков ЛНР, 5 оккупантов уничтожены, 7 получили ранения.