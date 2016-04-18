Бунт в Дебальцево: замполит обвинил неадекватного комбрига в гибели снайпера

Во "2-м армейском корпусе" Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ продолжает разгораться скандал вокруг полковника Александра Бушуева, который командует 7-й отдельной мотострелковой бригадой, дислоцированной в Дебальцево.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Офицеры штаба 7 омсбр выразили открытое недовольство поведением своего психически неуравновешенного командира, который пытается возложить всю ответственность за хищение новых двигателей для армейских автомобилей своего зама по технической части, и считают очевидной непричастность зампотеха к хищению ввиду его длительного отсутствия (лечения в Ростове-на-Дону).

К конфликту офицеров с комбригом добавилась принципиальная позиция его зама по работе с личным составом 7 омсбр полковника ВС РФ Александра Кириенкова. Он отказался сопровождать в Россию тело погибшего 15 апреля снайпера (позывной "Юпитер") и требует поручить эту "почетную миссию" полковнику Бушуеву, учитывая его личный приказ осуществлять снайперские обстрелы позиций сил АТО.

Напомним, нескольким днями ранее Кириенков обвинил Бушуева в превышении служебных полномочий, грубости и жестокости по отношению к личному составу, неадекватном восприятии окружающей среды и чрезмерном употреблении нецензурной лексики при низком знании русского языка.