Боевики активно нарушают "тишину" по всей линии фронта: карта зоны АТО

За сутки ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе не изменилась. Противник продолжает нарушать режим тишины по всему фронту.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении противник нарушает режим тишины по всему фронту — от Станицы Луганской до Попасной и делает это в основном в темное время суток или в сумерках. Боевики за прошедшие сутки совершили 5 обстрелов позиций украинских войск (в частности, 1 минометный).

На Донецком направлении принципиальных изменений не было. Оккупанты активно применяют . Места наиболее ожесточенного противостояния также традиционные — Светлодарская дуга, северный пригород Горловки, авдеевская промзона, Донецкий аэропорт. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 45 вражеских обстрелов (каждый третий — из тяжелого вооружения).

Из-за значительных потерь в Авдеевке (более 100 погибших боевиков за полтора месяца), с передовой отведена большая часть подразделений так называемого "10-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса" бандформирования "ДНР". Вместо него туда зашли свежие силы из трех других так называемых "бригад" оккупантов.

На Мариупольском направлении резко возросло количество вражеских обстрелов. Наиболее горячие точки — Марьинка, окрестности Докучаевска (в частности украинские блокпосты и КПВВ на трассе Донецк — Мариуполь), а также Широкино.

Противник дважды применил минометы, и 1 раз ствольную артиллерию (122-мм САУ "Гвоздика"). Всего по украинским позициям было выпущено не менее 20 мин и 20 снарядов. За прошедшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 29 вражеских обстрелов.

Лысенко также напомнил, за сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 1 — ранен в Песках в результате обстрела.

Также 1 военнослужащий вчера погиб в Станице Луганской: он подорвался на фугасе, двигаясь на автомобиле. В Станице Луганской сотрудник ГПСУ получил ранения уже сегодня, после полуночи.

Напомним, ранее в разведке США заявили, что Кремлю нужен на Донбассе рычаг давления на Украину, поэтому вопрос реинтеграции этого региона может затянуться на десятилетия.