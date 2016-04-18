Разведчики рассказали, где боевики планируют активнее обстреливать силы АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики планируют активизировать обстрелы позиций силовиков (в частности, с применением артиллерии) в районах ряда населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что речь идет о территориях, расположенных возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и поселка Пески.

"(Сейчас — ред.) сохраняется активность противника на Донецком направлении", — отметили разведчики.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.