"Няш-Мяш" прокурорша хочет приравнять к экстремизму отрицание "референдума" в Крыму

Незаконный прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская считает, что было бы неплохо признавать экстремизмом отрицание итогов псевдореферендума 2014 года, но для этого нужно обоснование.

Об этом сообщают "Новости Крыма".

"Если это непризнание итогов "референдум"а еще сопровождается активными противоправными действиями, которые могут содержать в себе элементы экстремизма, мы будем работать так, чтобы привлекать этих лиц к административной или уголовной ответственности, — сказала Поклонская. — Что касается отдельного выделения понятия экстремизма по непризнанию итогов "референдума" — здесь нужно обосновывать. Надо внимательно рассмотреть. Было бы неплохо".

"Прокурор" считает, что привлечение дополнительного внимания к тем людям, которые говорят о непризнании итогов "референдума", не будет ярко выражено, если инициатива главы СК будет реализована. "Участники Меджлиса — вечные мученики, и не признающие итогов "референдума" — вечные мученики, которые живут на оккупированной территории. Они в любом случае будут себя так позиционировать. И называть черное белым и наоборот", — сказала Поклонская.

"Прокурор" отметила, что на сегодняшний день правоохранители Крыма используют все законодательные акты и правовые рычаги для пресечения экстремизма.

Издание напомнило, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил признать экстремизмом отрицание итогов референдума о присоединении Крыма к РФ. Он объяснил предложение попытками сформировать антироссийские настроения в Крыму.

Напомним, прокурорша "Няш-Мяш" приостановила деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.