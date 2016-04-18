Порошенко поговорил с Путиным о Савченко и российских ГРУшниках

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным в ходе которого, они в частности, поговорили о незаконно осужденной российским судом украинской летчице и нардепе Надежде Савченко.

Об этом говорится на сайте президента нашей страны.

В пресс-службе уточнили, что стороны также обсуждали вопросы, связанные с военнослужащими ГРУ Генштаба ВС России Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, которых в Киеве приговорили к 14 годам лишения свободы.

"Петр Порошенко подчеркнул, что Украина призывает РФ немедленно освободить Надежду Савченко", — отметили в ведомстве.

По его данным, лидеры стран договорились о безотлагательном допуске к украинской народной избраннице генконсула нашей страны в российском Ростове-на-Дону — Анатолия Москаленко.

Напомним, ранее президент США Барак Обама также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили возникший на востоке Украины конфликт.