Россия "обречена" продолжать строительство моста в Крым — обозреватель

Власти России "обречены" продолжать строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Крым, поскольку речь идет о доказательстве мощи страны.

Об этом написал обозреватель Крым.Реалии Павел Казарин.

В то же время он уточнил, что соответствующий объект, "как Олимпиада в Сочи, не просто инфраструктура, а настоящий имперский символ".

"Его возведение обречено продолжаться, потому что речь не о логистике, а о доказательстве мощи. В рамках имперского подхода такие объекты меряют не бюджетной логикой, а "государственным величием", — отметил журналист.

По его словам, в Украине принято со скепсисом судить о перспективах транспортного перехода. "Илистое дно пролива заставит вбивать слишком глубокие сваи. Сильное течение заставит тратиться на укрепление фундамента… Но все это не имеет особенного значения", — добавил Казарин.

"Москва забирала у Украины Крым тоже не в рамках арифметической бюджетной логики. Он нужен был ей как доказательство величия, а на фоне суммарных потерь от аннексии... бюджет моста выглядит даже относительно скромно", — подчеркнул обозреватель.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России планировали построить мост через Керченский пролив длиной около 19 километров в 2018-2020 годах, стоимость проекта может превысить 228 млрд рублей.