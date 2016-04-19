Предоставление олигарху Григоришину украинского гражданства станет плевком в лицо героев АТО — нардеп

Получение российским олигархом Константином Григоришиным украинского паспорта будет означать плевок в лицо героям АТО, которые защищали Украину без украинского гражданства, в то время как Григоришин зарабатывал миллионы на коррупционных сделках в нашей стране.

Так народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук прокомментировал информацию о том, что Константин Григоришин подал прошение о предоставлении ему украинского гражданства.

Тетерук напомнил, что по странному стечению обстоятельств о намерении Григоришина получить украинский паспорт стало известно после того, как суд в России объявил его в розыск. И в то время, как многие бойцы АТО до сих пор не могут получить украинское гражданство, российский олигарх намерен просто спрятаться за украинским паспортом от правосудия.

"Российское следствие подозревает, что олигарх уклонился от уплаты налогов на сумму более 10 млн. долларов. Однако если посчитать, сколько денег Григоришин незаконно заработал в Украине, сумма будет куда более впечатляющей", — отметил нардеп.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, только в 2015-м году Григоришин намеревался провести в Украине масштабные коррупционные решения на сумму более 7 млрд грн.

"Почти весь бизнес Григоришина сосредоточен в Украине. И если в России небольшая часть его предприятий задолжала более 10 млн долларов налогов, то можно только догадываться, насколько Григоришин ежегодно обворовывает бюджет Украины. Правоохранительные органы давно уже должны тщательно изучить схемы работы олигарха, ведь до сих пор это интересовало преимущественно общественных активистов", — отметил Тетерук.

Он подчеркнул, что предоставление украинского гражданства Григоришину в таких условиях недопустимо.

"Люди в буквальном смысле этого слова проливали кровь за Украину и до сих пор не могут получить паспорт с трезубцем из-за ряда бюрократических препон. Получение украинского паспорта Григоришиным означать, что Украина не ценит своих защитников и деньги олигарха для властей куда ценнее, чем кровь бойца-патриота", — резюмировал нардеп.