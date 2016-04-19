Глава СБУ предупредил: главарей ДНР и ЛНР ждет "зачистка"

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что главари террористов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий должны задуматься о своем будущем.

По его мнению, на лидеров ДНР и ЛНР ждет "зачистка", потому что на их руках много крови.

"Захарченко, Плотницкий и другие террорглавари должны задуматься, что их просто "зачистят" — на их руках очень много крови", — сказал он.

#Грицак в КПІ: Захарченко, Плотницький та інші терорватажки мають замислитись, що їх просто зачистять - на їхніх руках дуже багато крові — СБ України (@ServiceSsu) 19 квітня 2016 р.

Напомним, Захарченко ожидает, что конфликт на Донбассе закончится в этом году.