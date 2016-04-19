Дипломат объяснил, почему Путин не уйдет с Донбасса

Президент РФ Владимир Путин не уйдет с Донбасса (не выведет войска страны — ред.), поскольку соответствующий факт будет свидетельствовать о том, что он признал свою ошибку.

Об этом экс-посол Великобритании в России Эндрю Вуд заявил в интервью Апострофу.

В то же время он уточнил, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины не могут продуктивно работать.

"...при нынешних условиях, когда граница (нашей страны — ред.) остается открытой, эти соглашения не будут эффективными", — приводят журналисты сведения своего собеседника.

Напомним, ранее Эндрю Вуд заявил, что начальная цель вторжения России на Донбасс заключалась в том, чтобы беспорядки на востоке Украины спровоцировали распад государства.