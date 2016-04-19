Повлиять на Россию совместно. В Эстонии готовят свой вариант "списка Савченко"

По просьбе Украины в Эстонии разрабатывают свой вариант "списка Савченко".

Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд, передает "Эспрессо.ТВ".

"Нужно изучить информацию относительно всех лиц, кого включают в список, также в отношении каждого конкретного человека необходимо объяснить, каким образом она способствовала нарушению принципа справедливости и прав человека в отношении Савченко", — пояснила Кальюранд.

Сколько людей будет в списке, запрещающем въезд в Эстонию, пока неизвестно, поскольку работа по составлению списка продолжается.

Глава МИД подчеркнула, что цель Эстонии — способствовать освобождению Савченко, но составление так называемого черного списка в этом играет весьма незначительную роль.

"Наиболее эффективной является совместная работа всего Европейского союза. Действительно, Украина обратилась с просьбой к странам-членам ЕС создать свои черные списки, в которые включены лица, которые способствовали похищению, аресту и последующим несправедливым действиям в отношении Савченко, но это больше политические акты, — считает Кальюранд.

Мы сейчас готовим такой список, но основной упор делается на совместные действия ЕС. На Россию можно повлиять только тогда, когда Европейский союз будет действовать совместно", — добавила она.

Напомним, 30 марта, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, который утвердил санкционный список лиц, причастных к организации, незаконному задержанию и заключению украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко.