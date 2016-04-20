Командование "армии ДНР" придумало "американских инструкторов" под Авдеевкой и Горловкой

Командование "1-го армейского корпуса ДНР" продолжает распускать слухи, один нелепее другого. Так, оно уже нашло на Донбассе мифических "американских инструкторов".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в служебной переписке между штабами "батальонов и бригад" 1-го АК ДНР, дислоцированных в районе Ясиноватой и Донецка, упоминаются некие "американские инструкторы", которые якобы прибыли в район Авдеевки и Горловки для участия в "настройке поставляемых в Украину из США станций контрбатарейной борьбы и радиотехнической разведки".

Характер переписки указывает на то, что командование террористов в реальности верит в прибытие на фронт специалистов из США. В частности, боевикам на передовой дается указание "обратить внимание на характер артиллерийского обстрела", и "при появлении фактов резкого и необычного изменения режима ведения огня украинскими войсками" немедленно докладывать вышестоящему руководству, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, украинская артиллерия научилась с необычной точностью накрывать позиции боевиков, которые обстреливают силы АТО, и подавлять их.