Военный эксперт рассказал, почему напряжение на Донбассе будет расти до осени

21 апреля 2016, 02:35

По мнению эксперта, осенью выборы в Госдуму, на которые ходят с "подарками" и Украина рассматривается в качестве такого подарка.

Ситуация на востоке Украины достаточно напряженная. Более того, напряжение будет расти до осени.

Об этом заявил Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет Новое время.

По мнению военного эксперта, дело в том, что в сентябре в России выборы в Госдуму, на которые в РФ принято ходить с подарками.

"Вполне возможно, что Украина рассматривается в качестве такого подарка, точнее, решение украинского вопроса с точки зрения РФ: если не достижение прошлых целей, которые ставил перед собой Путин (а он от них не отказывался), то хотя бы смягчение санкций. Последнее возможно только в случае, если Украине выкрутят руки и все-таки заставят провести выборы на территории ЛНР и ДНР, внести изменения в Конституцию, признать особый статус Донбасса и т. д. Это, в свою очередь, может повысить градус напряжения между властью и народом в Украине.

Если же на политическом поприще успехов добиться не удастся, не исключено, что Путин спровоцирует обращение непризнанных республик за военной помощью к России. Этот шаг для нас особенно критичен, поскольку означает полномасштабную агрессию — не просто со скрытым использованием вооруженных сил, а с использованием авиации, артиллерии, ракетных войск и т. д. Это для нас страшный сон. В таком случае в Украине мобилизация, скорее всего, будет объявлена".

Эксперт считает, что подобного развития ситуации желательно избежать.

По его мнению, "нынешнее наращивание провокационных действий на линии разграничения на Донбассе, является не только попыткой поддержать напряженность, но и отвлечь внимание от действий в тылу. Если будет реализовываться вышеупомянутый сценарий, наступление начнется сразу по нескольким фронтам: не только прямое столкновение противоборствующих войск, но и задействование подготовленной за это время агентурной сети в тылу. Здесь одними усилиями вооруженных сил и правоохранительных органов не обойтись.

Исходя из этого, нужно выполнять положение новой военной доктрины Украины о подготовке партизанского движения — не на оккупированных территориях, а на тех, которые могут быть оккупированы. Если земли уже оккупированы, Боржоми пить поздно — все нужно делать заранее. Организация отрядов самообороны наподобие эстонского Кайтселийта способствовала бы снижению напряжение сейчас и служила бы сдерживающим фактором для задействования враждебной агентурной сети".

Ранее эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко заявил, что После того, как на Донбассе украинцы дали Кремлю по зубам, Путин больше озабочен поддержанием своего рейтинга, а не новыми территориальными приобретениями.

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Донбасс Россия Путин Украина выборы Госдума Сунгуровский
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