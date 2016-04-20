"Народный фронт" требует вернуть в госбюджет украденные Януковичем средства

"Народный фронт" требует принять в целом доработанный законопроект №4057 о возврате в государственный бюджет арестованных средств режима Януковича.

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол, выступая с парламентской трибуны.

Она отметила, что речь идет о почти 50 млрд гривен.

"Эти средства уже в текущем году попадут в Государственный бюджет и начнут работать на государство Украина. Это — 8 млрд, которые сейчас нужны для обороны, для модернизации и закупки вооружения. Это также даст возможность вдвое поднять зарплаты учителям — это плюс 14 млрд гривен", — сказала нардеп.

"Уровень зарплат учителей в Украине сейчас настолько низок, что это позор, личный позор каждого депутата. Замечу для мажоритарщиков — это те учителя, которые за вас агитировали", — добавила представитель "Народного фронта".

"Поэтому призываю Верховную Раду ответственно отнестись к своим обязанностям и в этом году направить в бюджет страны эту большую сумму", — резюмировала Чорновол.