Кризис под куполом, или Почему Рада зависла в ожидании

20 апреля 2016, 20:29

Остатки коалиции, будь там 227 или чуть больше депутатов — не смогут стать надежной опорой для нового Кабмина

Верховная Рада

Переформатирование коалиции и формирование нового Кабмина стало основанием для представителей власти заявить о завершении парламентско-правительственного кризиса. Утверждение справедливо лишь в отношении Кабмина, да и то с натяжкой, а вот что касается обстановки в здании под куполом, то там кризисные явления будут лишь нарастать.

Формальное сохранение коалиции "Европейская Украина" двумя участниками за счет привлечения в ряды БПП недостающих для простого большинства депутатов позволило продлить существование нынешнего созыва Верховной Рады, но не решает главную проблему — крайне низкой эффективности ее работы.

Голосования за премьера и правительство показали неспособность новой коалиции обойтись без помощи зала. А привлечение групп "Відродження" и "Воля народа" к сотрудничеству на постоянной основе будет заметно бить по политической репутации коалициантов. Тем более что бывшие партнеры по коалиции, переметнувшиеся в оппозиционный стан, намерены регулярно на это указывать. Обещанный конструктивный настрой новоявленные оппозиционеры будут приправлять такой долей критики, что действия представителей "Оппозиционного блока" покажутся жалкой имитацией.

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Заметно возросший оппозиционный лагерь, лидерство в котором пытается взять Юлия Тимошенко, станет дополнительным дестабилизирующим фактором. Противопоставить прогрессирующему законотворческому популизму набирающей рейтинговые очки лидера "Батьківщини" коалициантам нечего. Равно как и зашкаливающей театральности главного радикала Олега Ляшко, готового ради пиара привести в правительственный квартал весь зоопарк. Да и неспособность "Самопомочі" "взять и сделать" для многих украинцев не очевидна. Соратники Садового уже месяц призывают принять новый закон о выборах в парламент по открытым спискам, но оформить свои предложения в виде законопроекта так и не смогли. Оппоненты коалициантов всех мастей будут целенаправленно наращивать градус своей оппозиционности, в то время как провластным силам достанется незавидная участь защищающихся подручными средствами.

Требования Тимошенко снизить тарифы, создать следственную комиссию для проверки деятельности кабинетаЯценюка, регистрация законопроектов по деофшоризации уже сейчас, а не ближе к лету, как обещает президент, ложатся бальзамом на души простых украинцев. В отличие от пугающих перспектив выполнения требований МВФ для получения кредитов и туманных реформ в рамках Соглашения об ассоциации. Ожидаемое летом предоставление безвизового режима со странами ЕС вряд ли серьезно изменит ситуацию в пользу провластных сил. Почти 80% украинцев никогда не были за рубежом, а треть населения и вовсе не выезжала за пределы своего региона. Так что оценить достижение в виде свободного въезда в ЕС большинство наших граждан по достоинству не смогут.

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Остатки коалиции, сколько бы в ней не числилось депутатов — 227 или чуть больше — не смогут стать надежной опорой для нового Кабмина. Ожидать 100% поддержки правительственных инициатив Владимиру Гройсману не приходится ни от фракции БПП, где антикоррупционная депутатская группа регулярно портит общие показатели, ни от "Народного фронта", представители которого продолжают убеждать, что Арсений Яценюк был самым лучшим премьером. Да и спикеру от НФ Андрею Парубию нет особой нужды до хрипоты убеждать коллег поддержать нужные Кабмину законопроекты и переголосовывать их до мозолей. Лавры спикера, ломающего Раду через колено, вряд ли его прельщают. Для проведения своих законопроектов через парламент новому премьеру придется полагаться, прежде всего, на себя — лавировать между группами влияния, подключать для убеждения фракций и отдельных депутатов весь арсенал "аргументов", который у главы правительства традиционно широк.

Еще меньше оснований рассчитывать на способность парламента принять законопроекты по изменению Конституции. И завершением судебной реформы, и децентрализацией, которую обременили пунктом из Минских соглашений, скорее всего, будет заниматься уже следующий созыв. Нынешний даже с минимально необходимым объемом задач по реализации Соглашения об ассоциации вряд ли справится. На Банковой уже подсчитали, что до конца года предстоит принять почти сотню законопроектов в рамках СА, а первых две дюжины — в ближайший месяц. Впрочем, срывать установленные дедлайны для отечественных парламентариев — в пределах нормы.

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Обещанная новым спикером реформа Верховной Рады, основанная на полученных от европейцев рекомендациях, имеет сомнительные перспективы. Рекомендации будут учтены в части улучшении работы аппарата, введения электронного документооборота, но остановить законотворческое цунами новому руководству Рады не под силу. Попытки ограничить законодательное графоманство в нынешнем парламенте, где численность внефракционных депутатов вдвое превышает маленькие фракции, будут восприняты в штыки. К тому же оппозиционеры и без того жалуются, что их законодательные инициативы регулярно игнорируют.

Заявления о преодолении парламентского кризиса — не более чем стремление выдать желаемое за действительное. На данный момент коалицианты объединены общей целью — не допустить досрочных выборов. Но это слишком слабый мотивационный фактор для обеспечения эффективной деятельности и синхронности в работе союзников. Сохраненная ценой титанических усилий коалиция создает лишь видимость действующего парламента, но не делает его работоспособным органом. И главная задача для нового руководства Рады — удержать пробитую парламентскую лодку на плаву как можно дольше.

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Рада Парубий Кабмин авторская статья Яценюк кризис Гройсман Тимошенко Наталия Гейчук коалиция Садовой
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