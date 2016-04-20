Климкин рассказал, о чем сегодня говорил с Лавровым

В среду, 20 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом украинский чиновник написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время он уточнил, что во время беседы речь, в частности, шла о наших политзаключенных в РФ.

"С Сергеем Лавровым говорили о… ситуации на Донбассе и запрете Меджлиса",— отметил Климкин.

З Сергієм Лавровим говорили про наших політв'язнів в Росії, ситуацію на Донбасі та заборону Меджлісу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 квітня 2016 р.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с главой РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения незаконно осужденной российским судом украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко.