Предложение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев стало очередным подтверждением успешной политики Яценюка — нардеп

В "Народном фронте" приветствуют решение Еврокомиссии по визовой либерализации для Украины и призывают все ветви власти к единству, чтобы безвизовый режим стал реальностью уже летом этого года.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Народный фронт" Игорь Гузь.

"Именно Арсений Яценюк, подписав политическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сделал первый реальный шаг на пути к углублению европейской интеграции Украины. Символично, что именно Яценюк лично дал старт биометрическим паспортам, которые уже очень скоро станут единственным документом, который понадобится украинцам для посещения стран ЕС. И именно правительство Яценюка готовило и продвигало в парламенте, часто в драматических условиях, законопроекты, необходимые для безвизового режима", — отметил Гузь.

По его словам, главной задачей всех ветвей власти теперь будет не растерять достижения прошлого Кабинета министров.

"В ближайшие месяцы, когда предложение Еврокомиссии будет утверждаться Европарламентом и Советом ЕС, украинские политики должны показать нашим западным партнерам, что демократические преобразования в нашем государстве никогда не будут свернуты, а властная команда не будет расколота в видении реформ", — сказал нардеп.