Самой "горячей точкой" на фронте остается Авдеевка: боевики 33 раза били из запрещенного оружия

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики при поддержке страны агрессора 33 раза открывали огонь по силам АТО. Силовики 14 раз открывали огонь на наиболее опасных направлениях сближения противника.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 9 обстрелов произошло из оружия крупного калибра. Пренебрегая минскими договоренностями, боевики наносили огневые удары из минометов калибра 120 мм в направлении Попасной, а из минометов калибра 82мм — по украинским укреплениях у Зайцево. Самой горячей точкой снова был район обороны Авдеевки, где враг использовал против наших подразделений минометы этих двух калибров, применив также гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Несмотря на серьезный натиск боевиков в Марьинке, где незаконные вооруженные формирования 14 раз применяли весь арсенал оружия, среди которых и минометы калибра 82мм, контроль над ситуацией остается за Вооруженными Силами Украины. Активность враг проявлял и в направлении Широкино, Водяного, Березовой, Красногоровки, шахты Бытовка, Счастье и Новозвановки.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на Донбассе с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных.

Видео: Військове телебачення України