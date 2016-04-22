Оккупанты массово бегут из "армии ЛНР": в Стаханове почти 20 россиян написали рапорты

Учитывая опасность участия в активных боевых действиях и понимание неотвратимости наказания за военные преступления на Донбассе, отмечаются факты массового увольнения военнослужащих в частях и соединениях "2-го армейского корпуса" ВС РФ, дислоцированного на оккупированной части Луганщины.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлено, что 19 апреля выразили недоверие командиру батальона и написали рапорты на увольнение с военной службы с последующим возвращением в Россию 19 военнослужащих 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК ВС РФ.

Напомним, боевики из состава "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" из Новоазовска тоже не хотят воевать, поэтому ряды банды пополнили выходцы с Кавказа.