У Порошенко назвали "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики десятки раз нарушали "режим тишины", "горячими точками" были, в частности, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, открывали огонь из минометов.

"На Луганском направлении противник нарушил "режим тишины" в Счастье, а также в Попаснянском районе. Всего там произошло четыре вражеских атаки", — отметил военнослужащий.

На Донецком противник самую большую активность проявлял в Авдеевке, также обстрелы, в частности, произошли в поселке Зайцево (находится под захваченной Горловкой — ред.).

"Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксированы семь вражеских обстрелов, в том числе четыре минометных", — добавил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий была Марьинка, где бандиты открывали огонь из минометов, на этом же участке фронта резко активизировались снайперы боевиков.

"Кроме этого, враг нарушал "режим тишины" и в других местах по всему фронту. Всего на Мариупольском направлении произошло 22 вражеских обстрела, в том числе четыре минометных", — подчеркнул полковник.

Напомним, ранее Александр Мотузяник сообщил, что в течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе были ранены четыре украинских военнослужащих. Ознакомиться с его данными можно здесь.

Карта: mediarnbo.org