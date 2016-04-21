"Бриллиантовый" прокурор Корниец хранил дома копии личных документов Шокина — СМИ

Во время обыска у "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца были изъяты копии личных документов тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, среди которых паспорта и документы на недвижимость.

Об этом говорится в протоколе досмотра вещей, изъятых у Корнийца во время обыска, оказавшихся в распоряжении "Украинской правды".

Согласно документу, по месту жительства Корнийца в Софиевской Борщаговке был изъят пакет черного цвета, в котором и были найдены документы.

В пакете также лежал телефон iPhone 6, который, согласно документу, принадлежит жене прокурора Светлане Корниец. Согласно протоколу, в этом телефоне найдена СМСка от 5 июля на адрес абонента, подписанного "Оксана Шокина" со словами "у нас обыск". СМИ писали, что гражданскую жену Шокина зовут Оксана Гриневич.

Среди документов, найденных у Корнийца, были копии двух украинских паспортов на имя Виктора Шокина. Один выдан в феврале 1997 года, второй — 28 февраля 2012-го. Номера паспортов отличаются. В обоих указан один и тот же адрес проживания.

Кроме того, среди изъятых документов был лист бумаги с печатным текстом, где указывается идентификационный номер Шокина, отмечается, что он не является предпринимателем и имеет в собственности как физическое лицо 3 земельных участка с 2001 года.

В протоколе также указана копия свидетельства о праве собственности на жилой дом Виктора Шокина. Там же копия поэтажного плана этого дома и копия госакта на право собственности на землю, выданного на имя Шокина.

Также среди документов есть копия договора купли-продажи Шокиным квартиры по улице Ярославов Вал и справка БТИ о праве собственности Шокина на упомянутую квартиру.

У бывшего подчиненного Шокина была найдена копия свидетельства о расторжении брака Виктора Шокина с Таисией Литвин, датированная 28 декабря 2011 года.

Также у Корнийца, согласно документу, изъято разрешение на хранение оружия на имя Шокина.

Также среди изъятых документов есть копия разрешения на ношение оружия, выданного на имя экс-прокурора Лотюка Степана Васильевича. Когда он был прокурором Киева, Шокин был следователем по особо важным делам.

Как пишет издание, сегодня, после допроса экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что после его освобождения Генпрокуратура затягивает расследование "бриллиантовых прокуроров".

По его словам, некоторые уголовные производства по "бриллиантовых прокуроров" были готовы к направлению в суд, но до сих пор лежат в ГПУ.

Кроме того, по словам Касько, "британская сторона не получила дополнительный запрос о правовой помощи" на информацию об оплате образования дочери Корнийца.

"Хотя они (британская сторона) очень хотели предоставить дополнительную информацию. Это свидетельствует, что производство по "бриллиантовым прокурорам" застревает", — сказал Касько.

Напомним, 5 июля 2015 года у Корнийца и Владимира Шапакина были проведены обыски.

Позже замы генпрокурора Давид Сакварелидзе и Виталий Касько обвиняли Шокина в препятствовании расследованию дел Корнийца и Шапакина.

Конфликт Шокина и двух его замов закончился тем, что Касько подал в отставку. А Сакварелидзе Шокин уволил в день голосования ВР за его отставку. Сакварелидзе заявил, что Корниец был "управляющим делами" Шокина.

фото: pravda.com.ua