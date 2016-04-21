Кровавый опыт Путина. Сенатор США призвал активизироваться против российской агрессии

США и НАТО должны активизироваться из-за агрессии президента России Владимира Путина в Восточной Европе.

Об этом заявил глава комитета американского сената по вопросам вооруженных сил США Джон Маккейн, передает "Укринформ".

"В течение последних двух лет кровавый опыт Владимира Путина в Украине и в Сирии показал, что военная авантюра набирает обороты, что дипломатией можно манипулировать в интересах своих стратегических амбиций, и что худший кризис беженцев со времен Второй мировой войны может стать инструментом для раскола Запада, чего мы не можем допустить", — подчеркнул сенатор.

В то же время, по его словам, после двух лет с момента, как Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым, "администрация США до сих пор не обеспечила украинские силы летальным вооружением, чтобы они могли защитить себя".

Маккейн подчеркнул, что Европейская инициатива обеспечения безопасности (European Reassurance Initiative), которую ввели США для сдерживания распространения российской агрессии в Европе, является позитивным шагом, "впрочем это только первый шаг".

Сенатор констатировал, что Россия создает зоны блокирования доступа на своих восточных границах, проводит модернизацию вооружения. "Активность подводных лодок в Северной Атлантике и Средиземноморье достигла наивысшего уровня после времен так называемой холодной войны", — подчеркнул Маккейн.

В то же время, подчеркнул он, решительного ответа Запада на агрессию Путина до сих пор так и не было. "НАТО должно активизироваться из-за реваншистского поведения России, а также на фоне потока беженцев, которые пересекают границы (стран Альянса. — ред.)", — заявил председатель Комитета. Кроме того, по его убеждению, страны НАТО должны не только увеличить оборонные бюджеты до 2% ВВП, но также осуществить инвестиции в критически важные военные возможности.

"Сильное НАТО — это национальный интерес безопасности для США", — констатировал Маккейн.

Напомним, ранее российский журналист рассказал, как Кремль допекает Запад истериками изгоя-шантажиста.